Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? 2018 Kurban Bayramı ne zaman?

İslam dünyasında Ramazan'ın ardından kutlanan ikinci bayram olan Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kalan şu dönemde, Kurban Bayramı araştırmaları da yoğunlaşmaya başladı. İşte, 2018 Kurban Bayramı hakkında merak edilen detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı tatilini bir fırsat olarak gören vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyorlar. Kurban Bayramı tatil planlarını şimdiden ayarlamak isteyen kişiler, özellikle Kurban bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? gibi sorulara yanıt arıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı bu yıl Ağustos ayının sonlarına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 21 Ağustos Salı gününe idrak edilecek. Hafta sonu tatilleri ve pazartesi gününe denk gelen yarım günlük arefe günün de eklenince toplam 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatili, kamu çalışanları için 18 Ağustos Cumartesi günü başlamış olacak.

2018 yılı Kurban Bayramı tatili ile ilgili henüz remi bir açıklama yok ancak bu yıl hafta sonları da eklenince 9 gün tatil yapılacağı öngörülüyor. 24 Ağustos'ta bitecek tatilin ardından, 25-26 Ağustos tarihleri de hafta sonu tatili olarak memurlar için Kurban Bayramı tatilinin devamı niteliğini taşıyacak.

Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü (Yarım Gün)

Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü