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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ferhat DERVİŞOĞLU/DHA
02.08.2019 - 16:22, Son Güncelleme:

Kurban Bayramı’na giden Suriyeli sayısı 20 bine ulaştı

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Kurban Bayramı’na giden Suriyeli sayısı 20 bine ulaştı

KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için  Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan geçiş yapan Suriyelilerin sayısı, 20 bine ulaştı.

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan geçişleri sürüyor. 22 Ağustos’tan bu yana ülkelerine giden Suriyeli sayısı, 20 bine ulaştı. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı sınır kapısında gümrükten geçen Suriyeliler, yaşadıkları topraklara gidiyor.

Suriyelilerin, Kurban Bayramı ziyareti için Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkışları, 9 Ağustos gününe kadar devam edecek.

 

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