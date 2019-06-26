Kurban Bayramı yaklaşıyor - Bayram tatili kaç gün olacak?
Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı’nın bu yılki takvimi merak konusu oldu. Kısa bir süre önce Ramazan Bayramı’nı geride bırakan vatandaşlar, programlarını yapabilmek için Kurban Bayramı’nın tarihini öğrenmek istiyor. Peki, Kurban Bayramı bu yıl ne zaman kutlanacak?
Yılın ikinci bayramı için geri sayım devam ediyor. Erken rezervasyon ve uygun bilet imkanlarından faydalanmak isteyen vatandaşların yanı sıra bu yıl kurban kesmek isteyen vatandaşlar da “Kurban Bayramı ne zaman?” sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Bir diğer merak edilen bilgi ise tatilin kaç gün süreceği.
2019 Kurban Bayramı tatili her yıl olduğu gibi bu yıl da arefe günüyle başlayacak. Arefe günü bugün 10 Ağustos Cumartesi’ye denk geliyor. 11 Ağustos Pazar günü Kurban Bayramı'nın birinci günü, 14 Ağustos Çarşamba günü ise bayramın son günü. Kurban Bayramı tatil takvimiyle ilgili açıklama yapılmadı ancak yıllık izin alarak haftayı tamamen kapatıp 9 günlük tatile çıkabilirsiniz.
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