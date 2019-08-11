Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı? Bayram tatili 9 gün oldu mu?
Bayram tatili uzatıldı mı sorusu, bayramın ilk gününde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Bayram tatili için memleketlerine giden birçok vatandaş, dönüş planlamalarını yapmak için Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı sorusuna cevap arıyor. Peki, bayram tatili uzatıldı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı sorusu, son günlerde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Kurban Bayramı tatilinin uzatılması halinde planlarına yeniden yön verecek olan vatandaşlar, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Peki, bayram tatil uzatıldı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILDI MI?
Kurban Bayramı tatili, bu yıl 4,5 gün olarak idrak edilecek. Perşembe ve cuma günü ise mesai olarak sayılacak. Bayram tatilinin uzatılması konusuna geçtiğimiz haftalarda 'Olumlu bakmıyorum' yorumunu getiren Berat Albayrak'ın ardından son açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Akif Ersoy'dan gelmişti.
Kurban Bayramı günleri ise aşağıdaki gibi olacak;
Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar
Kurban Bayramı'nın 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı
Kurban Bayramı'nın 4. günü: 14 Ağustos 2019 Çarşamba
Yorumları Göster
Yorumları Gizle