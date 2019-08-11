Kurban Bayramı tatili ne zaman bitecek? Bayram tatili kaç gün?
İslam dünyası, dünyanın dört bir yanında Kurban Bayramı'nı kutluyor. Müslümanlar, sabahın erken saatlerinde bayram namazı için camilere akın etti. Dört gün sürecek bayram sonrası resmi tatilin ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman bitecek?
Kurban Bayramı heyecanı başladı. İbadetlerini yerine getiren ve akraba ziyaretlerini yapan vatandaşların yanı sıra bayramı tatile çıkarak değerlendiren vatandaşlar da bayram tatilinin biteceği tarihi sorguluyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Bayram tatilinin uzatılması konusuna Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bazı açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Ersoy, açıklamasında "Kurban Bayramı, tam yüksek sezonun ortasına denk geldi. (Bayram tatili) 9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor. Zaten yerlerin çoğu da dolu. Kabinenin vereceği bir karar, benim şahsen Bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.
Bugün öğleden sonra başlayacak Kurban Bayramı resmi tatili, 14 Ağustos Çarşamba bayramın dördüncü gününün idrak edilmesiyle son bulacak. 15 Ağustos Perşembe günü tüm çalışanlar, ayrıca kurumlarından izin almadılar ise iş başı yapacak.
KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ
Kurban Bayramı'nın arife günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı günleri ise aşağıdaki gibi olacak;
Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar
Kurban Bayramı'nın 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı
Kurban Bayramı'nın 4. günü: 14 Ağustos 2019 Çarşamba
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