Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Tatil kaç gün olacak?
Kurbanlık fiyatları ve vekaletle kurban kesimi bedeli gibi açıklamalar ardından Kurban Bayramı tarihi ve tatiline ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Bayramı bir tatil fırsatı olarak gören ve ucuza bilet gibi avantajlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı’nın başlangıç tarihini merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Tatil kaç gün olacak?
Hicri takvim ve miladi takvim arasındaki 11 – 12 günlük fark nedeniyle Kurban Bayramı tarihi de her yıl değişik gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler takviminde bu yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı’nın tarihi yer alıyor. Peki, 2019 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor?
10 Ağustos Cumartesi günü arefe ile başlayacak olan Kurban Bayramı, 11 Ağustos Pazar günü 1. gün, 12 Ağustos Salı günü 2. gün, 13 Ağustos Çarşamba günü 3. gün ve 14 Ağustos Çarşamba günü 4. gün ile devam edecek.
TATİL TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
Cumhurbaşkanlığı kararı ile geçtiğimiz yıl arife tam gün idari izin olarak ilan edilmiş hafta sonu tatilleri de eklenince Kurban Bayramı’nda 9 gün idari izin yapılmıştı. 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma’nın idari izin ilan edilmesi halinde Kurban Bayramı 2019 tatili 9 güne çıkmış olacak. Ancak konuyla ilgili herhangi resmi bir açıklama bulunmuyor.
VEKALET YOLUYLA KURBAN FİYATLARI
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890, yurt dışında 725 lira olarak belirlendiğini bildirdi.
Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Merkezi'nde düzenlenen "2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın, vatandaşın keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla 1993'den beri vekaletle kurban kesim programını gerçekleştirdiğini anımsattı.
Vakfın "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla çalışmalarını yapacağını aktaran Erbaş, dini esaslara uygun ve güven veren bir yapılanmayla bu yıl da gönül coğrafyasına bayram sevincini ve milletin iyilik elini taşıyacaklarını vurguladı.
Erbaş, bu yıl vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Türkiye ve yurt dışında 6 bin 500 kişinin görev alacağını bildirerek, kesilen kurbanların yurt içinde ihtiyaç sahipleri, sığınmacı, Kur'an kursları ve öğrenci yurtlarına, yurt dışında ise başta açlık, yoksulluk ve savaşların yoğun olduğu bölgeler olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını anlattı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle