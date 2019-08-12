Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Bayram tatili ne zaman bitecek?
11 Ağustos pazar günü başlayan Kurban Bayramı ülke genelinde idrak edilmeye devam ediyor. Bayramda şehir dışına çıkmayı planlayan vatandaşlar, tatilin ne zaman biteceği öğrenmek adına, resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmeler doğrultusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Bayram tatili ne zaman bitecek? İşte, o konu hakkında bilgiler.
Toplam 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nın resmi tatil süresi, kurban ibadetini yerine getiren ve akraba ziyaretlerini devam ettiren vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Tatili fırsat bilip şehir dışı planı yapmaya hazırlananlar, bayram tatilinin uzatılıp uzatılmadığını araştırıyor. İşte, Kurban Bayramı tatiline yönelik merak edilenler.
Bayram tatilinin uzatılması konusuna Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bazı açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Ersoy, açıklamasında "Kurban Bayramı, tam yüksek sezonun ortasına denk geldi. (Bayram tatili) 9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor. Zaten yerlerin çoğu da dolu. Kabinenin vereceği bir karar, benim şahsen Bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.
Bugün öğleden sonra başlayacak Kurban Bayramı resmi tatili, 14 Ağustos Çarşamba bayramın dördüncü gününün idrak edilmesiyle son bulacak. 15 Ağustos Perşembe günü tüm çalışanlar, ayrıca kurumlarından izin almadılar ise iş başı yapacak.
KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ
Kurban Bayramı günleri ise aşağıdaki gibi olacak;
Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar
Kurban Bayramı'nın 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı
Kurban Bayramı'nın 4. günü: 14 Ağustos 2019 Çarşamba
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