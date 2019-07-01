Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Byaramı tatili için geri sayım başlarken, bayram tatilinin kaç gün olacağı da gündemdeki yerini almaya başladı. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı, Diyanet'in yayınladığı takvime göre, bu sene ağustos ayı içerisinde idrak edilecek. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı ne zaman? İşte, Diyanet'in bilgisi doğrultusunda 2019 Kurban Bayramı tarihi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu yıl vekâlet yoluyla kurban kesim bedelinin yurtiçinde 890, yurtdışında 725 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından bayram için sayılı günler kala, kurbanlık alacak olan vatandaşlarında bayram günleriyle ilgili araştırmaları hız kazandı. Peki, bu sene Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? İşte, o konuya dair bilgiler.
Kurban Bayramı'nın arefe günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı günleri ise aşağıdaki gibi olacak;
Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar
Kurban Bayramı'nın 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı
Kurban Bayramı'nın 4. günü: 14 Ağustos 2019 Çarşamba
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
2016 yılında, Kurban Bayramı’nda da 9 gün kesintisiz izin imkânı vardı. Bayramın ilk günü pazartesiye denk geliyordu. Yalnız cuma, tek gün açıkta kalıyordu ve o da idari izinle kapatılmıştı.
Bu yıl; Kurban Bayramı'nda açıkta kalan gün sayısı ise iki. Bayram, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4’ncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak. Dolayısıyla milyonlarca çalışan "Kurban bayramında 9 gün tatil olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor.
Bu konu ancak ağustos ayında netleşecektir. Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
DİYANET VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİNİ AÇIKLADI
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş şunları söyledi;
"Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 890, yurt dışı 725 lira olarak belirledik. Vatandaşlarımız hem kurban vekaletlerini vermek hem de yurt içi ve yurt dışında her alanda yürüttüğümüz iyilik seferberliğine destek olmak için 'www.tdv.org ve bagis.tdv.org' adresinden online olarak bağış yapabilirler. Bu yıl ilk kez 'Android' ve 'Apple' store mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan da bağışlarını gerçekleştirebilirler. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, cami görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da hayırseverlerimiz Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler. Vatandaşlarımız '0312 416 90 00' numaralı çağrı merkezini arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabilir."
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