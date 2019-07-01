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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.07.2019 - 19:28, Son Güncelleme:

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı ne zaman?

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Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Byaramı tatili için geri sayım başlarken, bayram tatilinin kaç gün olacağı da gündemdeki yerini almaya başladı. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı, Diyanet'in yayınladığı takvime göre, bu sene ağustos ayı içerisinde idrak edilecek. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı ne zaman? İşte, Diyanet'in bilgisi doğrultusunda 2019 Kurban Bayramı tarihi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu yıl vekâlet yoluyla kurban kesim bedelinin yurtiçinde 890, yurtdışında 725 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından bayram için sayılı günler kala, kurbanlık alacak olan vatandaşlarında bayram günleriyle ilgili araştırmaları hız kazandı. Peki, bu sene Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? İşte, o konuya dair bilgiler.

Kurban Bayramı'nın arefe günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı günleri ise aşağıdaki gibi olacak;

Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı'nın 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı'nın 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı'nın 4. günü: 14 Ağustos 2019 Çarşamba

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2016 yılında, Kurban Bayramı’nda da 9 gün kesintisiz izin imkânı vardı. Bayramın ilk günü pazartesiye denk geliyordu. Yalnız cuma, tek gün açıkta kalıyordu ve o da idari izinle kapatılmıştı.

Bu yıl; Kurban Bayramı'nda açıkta kalan gün sayısı ise iki. Bayram, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4’ncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak. Dolayısıyla milyonlarca çalışan "Kurban bayramında 9 gün tatil olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor.
Bu konu ancak ağustos ayında netleşecektir. Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

DİYANET VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİNİ AÇIKLADI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş şunları söyledi;

"Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 890, yurt dışı 725 lira olarak belirledik. Vatandaşlarımız hem kurban vekaletlerini vermek hem de yurt içi ve yurt dışında her alanda yürüttüğümüz iyilik seferberliğine destek olmak için 'www.tdv.org ve bagis.tdv.org' adresinden online olarak bağış yapabilirler. Bu yıl ilk kez 'Android' ve 'Apple' store mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan da bağışlarını gerçekleştirebilirler. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, cami görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da hayırseverlerimiz Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler. Vatandaşlarımız '0312 416 90 00' numaralı çağrı merkezini arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabilir."

 

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