Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili ne zaman başlayacak?
İslam dünyasının heyecanla beklediği Kurban Bayramı'nın tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, bayram tatiline yönelik araştırmalar hız kazandı. Bu yıl Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil verileceğini merak eden yüz binlerce kamu ve özel sektör çalışanı, planlarına şekil vermek adına bayram tatili hakkında sorgulama yapıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili ne zaman başlayacak?
'Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?' ve 'Bayram tatili 9 gün olacak mı?' gibi sorular, ağustos ayının yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşların en çok merak ettikleri sorular arasında yer aldı. Konuya ilişkin son açıklama Bakan Berat Albayrak'tan geldi. İşte, Kurban Bayramı tatiline ilişkin merak edilenler...
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Bir süredir vatandaşların gündeminde yer alan Kurban Bayramı'nın 9 gün olup olmayacağı sorusuna Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli bir açıklama geldi. Bakan Albayrak, “Bayram tatilinin uzamasına olumlu bakmıyorum” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Bu yıl; kurban bayramında açıkta kalan gün sayısı iki. Ramazan Bayramı, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4’ncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak.
Kurban Bayramı'nın arife günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı günleri ise aşağıdaki gibi olacak;
Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar
Kurban Bayramı'nın 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı
Kurban Bayramı'nın 4. günü: 14 Ağustos 2019 Çarşamba
KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ
İslâm’da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur’an’da, Hz. Peygamber’in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir.
Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil’in Cenâb-ı Hakk’ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.
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