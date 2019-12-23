Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2020 Kurban Bayramı ve arefe günü ne zaman?

2020 Kurban Bayramı ne zaman sorusu on binlerce vatandaşlar tarafından son günlerde merak konusu oldu. Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusuna cevap arayan on binlerce vatandaş, arefe gününü de birleştirip izne çıkmayı planlıyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Kurban Bayramı ne zaman hangi tarihte? Kurban Bayramı arefe günü ne zaman? İşte, Kurban Bayramı'nın tarihi ile ilgili merak edilenler.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2020 yılında temmuz ve ağustos aylarına denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı arefe günü 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı'nın birinci günü gelecek yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Kurban Bayramı tatil günleri ise henüz belli değil.

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

İslâm’da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur’an’da, Hz. Peygamber’in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir.

Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil’in Cenâb-ı Hakk’ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.

İslâm’da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur’an’da, Hz. Peygamber’in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir.

Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil’in Cenâb-ı Hakk’ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.