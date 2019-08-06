Kurban Bayramı tatili belli oldu mu? Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Kurban Bayramı için hazırlıklar tüm yurtta devam ederken, çalışan vatandaşlar ve öğrenciler Kurban Bayramı tatiline yönelik detayları sorgulamaya devam ediyor. 9 Ağustos’ta başlayacak Kurban Bayramı tatilinin Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 9 gün olup olmayacağı, gündemdeki yerini koruyor. Peki, Kurban Bayramı tatili belli oldu mu? Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Diyanet İşleri Başlanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 11 Ağustos'da başlayacak. Bayrama kısa süre kala, vatandaşların gözü kulağı yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Peki, bayram tatili kaç gün sürecek? İşte, o konuya dair detaylar.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Akif Ersoy, Kurban Bayramı tatiline yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Ersoy, "Kurban Bayramı, tam yüksek sezonun ortasına denk geldi. (Bayram tatili) 9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor. Zaten yerlerin çoğu da dolu. Kabinenin vereceği bir karar, benim şahsen Bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum." açıklamasında bulundu.
Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar
Kurban Bayramı'nın 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı
Kurban Bayramı'nın 4. günü: 14 Ağustos 2019 Çarşamba
TAKSİTLE KURBANLIK ALINABİLİR Mİ?
Kurban, Allah’a yakınlaşma niyeti ile yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç ise ancak kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 76). Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir.
Esasen vadeli satış caizdir (Mevsılî, el-İhtiyâr, II, 59). Taksit ise, borcun ödenmesinin belirli birkaç zamana vadeli olarak geciktirilmesidir (Mecelle, md. 157). Buna göre taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal, alıcının mülkiyetine geçtiğine göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur.
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