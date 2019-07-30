Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bayram tatili uzatıldı mı?
2019 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı sorusu için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu yıl hafta sonuna denk gelmesi dolayısıyla birçok vatandaşın 9 gün olup olmayacağını merak ettiği Kurban Bayramı tatili için son açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı ve bayram tatilinin uzatılma durumu var mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Bayram tatili planları için tatilin uzama durumunun olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konuyla ilgili sorgulamalarına devam ediyor. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? İşte, o konu hakkında Berat Albayrak'ın açıklamaları
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Bir süredir vatandaşların gündeminde yer alan Kurban Bayramı'nın 9 gün olup olmayacağı sorusuna Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli bir açıklama geldi. Bakan Albayrak, bayram tatilinin uzamasına olumlu bakmıyorum şeklinde bir değerlendirmede bulundu.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Bu yıl; kurban bayramında açıkta kalan gün sayısı iki. Ramazan Bayramı, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4’ncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak.
Kurban Bayramı'nın arife günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı günleri ise aşağıdaki gibi olacak;
Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar
Kurban Bayramı'nın 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı
Kurban Bayramı'nın 4. günü: 14 Ağustos 2019 Çarşamba
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