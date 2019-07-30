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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.07.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bayram tatili uzatıldı mı?

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Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bayram tatili uzatıldı mı?

2019 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı sorusu için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu yıl hafta sonuna denk gelmesi dolayısıyla birçok vatandaşın 9 gün olup olmayacağını merak ettiği Kurban Bayramı tatili için son açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı ve bayram tatilinin uzatılma durumu var mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Bayram tatili planları için tatilin uzama durumunun olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konuyla ilgili sorgulamalarına devam ediyor. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? İşte, o konu hakkında Berat Albayrak'ın açıklamaları

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Bir süredir vatandaşların gündeminde yer alan Kurban Bayramı'nın 9 gün olup olmayacağı sorusuna Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli bir açıklama geldi. Bakan Albayrak, bayram tatilinin uzamasına olumlu bakmıyorum şeklinde bir değerlendirmede bulundu. 

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu yıl; kurban bayramında açıkta kalan gün sayısı iki. Ramazan Bayramı, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4’ncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak.

Kurban Bayramı'nın arife günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı günleri ise aşağıdaki gibi olacak;

Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı'nın 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı'nın 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı'nın 4. günü: 14 Ağustos 2019 Çarşamba

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