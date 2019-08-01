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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.08.2019 - 07:45, Son Güncelleme:

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

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Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Ağustos ayının gelmesiyle birlikte, Kurban Bayramı tatilinin süresine yönelik araştırmalar hız kazandı. Kurban ibadetini yapacakken bir yandan da bayram tatiline yönelik planlamalar yapan pek çok vatandaş, Kurban Bayramı tatilinin bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 9 gün olup olmayacağını sorguluyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

İslam aleminde Ramazan Bayramı'ndan sonra kutlanan ikinci bayram olan Kurban Bayramı'nın idrak edilmesine günler kala, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı, bu manevi günü heyecanla bekleyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Bir süredir vatandaşların gündeminde yer alan Kurban Bayramı'nın 9 gün olup olmayacağı sorusuna Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli bir açıklama geldi. Bakan Albayrak, “Bayram tatilinin uzamasına olumlu bakmıyorum” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu yıl; kurban bayramında açıkta kalan gün sayısı iki. Ramazan Bayramı, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4’ncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak.

Kurban Bayramı'nın arife günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı günleri ise aşağıdaki gibi olacak;

Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı'nın 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı'nın 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı'nın 4. günü: 14 Ağustos 2019 Çarşamba

TAKSİTLE KURBANLIK ALINABİLİR Mİ?

Kurban, Allah’a yakınlaşma niyeti ile yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç ise ancak kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 76). Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir.

Esasen vadeli satış caizdir (Mevsılî, el-İhtiyâr, II, 59). Taksit ise, borcun ödenmesinin belirli birkaç zamana vadeli olarak geciktirilmesidir (Mecelle, md. 157). Buna göre taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal, alıcının mülkiyetine geçtiğine göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur.

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

İslâm’da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur’an’da, Hz. Peygamber’in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir.

Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil’in Cenâb-ı Hakk’ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.

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