Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Ülke genelinde bayram hazırlıkları devam ederken, Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatilin ardından Kurban Bayramı tatil günleri de gündeme gelmeye başladı. Bayram tatilini yıllık izin günleriyle birleştirmeyi planlayanlar, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını sorguluyor. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı ne zaman? İşte, konuya dair bilgiler.
Kurban Bayramı'nın fırsat bilerek tatil hazırlılarını tamamlayacak olan vatandaşlar, bayram tatiline ilişkin yapılacak resmi açıklamaya kilitlendi. Uçak, otobüs bileti ve otel rezarvasyonunu bu bilgiler doğrultusunda gerçekleştirmeyi düşünenler, Ramazan Bayramı'nda olduğunu gibi Kurban Bayramı'nda da tatilin 9 gün olup olmayacağını araştırıyorlar. İşte, Kurban Bayramı tatiline ilişkin bilgiler.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu 2019 dini günler takvimine göre, 10 Ağustos Cumartesi günü arefe ile başlayacak olan Kurban Bayramı, 11 Ağustos Pazar günü 1. gün, 12 Ağustos Salı günü 2. gün, 13 Ağustos Çarşamba günü 3. gün ve 14 Ağustos Çarşamba günü 4. gün ile devam edecek.
TATİL 9 GÜN OLACAK MI?
Bu yıl Ramazan Bayramı tatili Cumhurbaşkanlığı kararı ile 9 gün idari izin olarak gerçekleşmişti. 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma’nın idari izin ilan edilmesi halinde Kurban Bayramı 2019 tatili 9 güne çıkmış olacak. Ancak konuya dair yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kurban Bayramı tatiline ilişkin konu netleştiği zaman haberlerimizde detayları paylaşacağız.
İSTANBUL'DA KURBAN HAZIRLIKLARI BAŞLADI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kurban hizmetlerini 18.08.2002 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik” ve her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Resmi Gazete’de yayınlanan “Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” doğrultusunda yerine getiriyor.
Bu yıl 11-14 Ağustos 2019 tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı tebliğini yayınladı. Tebliğe göre, kurbanlık hayvanların 27 Temmuz’dan itibaren şehir içine girişine ve satışına izin verilecek.
Anadolu yakasından Avrupa yakasına kurbanlık hayvanların geçişinde, her yıl olduğu gibi Tarım ve Orman Bakanlığı’nca belirtilen şartlar aranacak. İBB Zabıtası ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bayram sonuna kadar şehir giriş çıkışlarında denetimlerini sürdürecek.
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