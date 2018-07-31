Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak? Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı!
Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı milyonlarca vatandaş tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Bayram tatiliyle ilgili merak sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrasında bayram tatiliyle ilgili açıklama yaptı. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu? İşte detaylar.
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu, tatil planı yapan yüz binlerce vatandaş tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağıyla ilgili sorulara son noktayı Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın koydu. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün mü oldu? İşte detaylar.
İBRAHİM KALIN'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA
Kurban bayramı yaklaşıyor. Kabinemizin aldığı kararı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurban bayramı 9 güne çıkartılmıştır. Yani arefe günü Pazar günü tatile dahil edilmiş bulunuyor. Toplamda 9 gün olacaktır.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN
2018 yılında Kurban Bayramı, hafta sonu tatillerinin de dahil edilmesiyle birlikte toplam 9 gün idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın arefe günü 20 Ağustos'ta başlayacak. Bayramın son günü ise 24 Ağustos'a denk gelecek. 25-26 Ağustos tarihleri de hafta sonu tatili olarak memurlar için Kurban Bayramı tatilinin devamı niteliğini taşıyacak.
Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü
Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü
Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü
Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü
Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.
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