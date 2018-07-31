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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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31.07.2018 - 18:38, Son Güncelleme:

Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak? Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı!

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Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak? Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı!

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı milyonlarca vatandaş tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Bayram tatiliyle ilgili merak sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrasında bayram tatiliyle ilgili açıklama yaptı. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu? İşte detaylar.

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu, tatil planı yapan yüz binlerce vatandaş tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağıyla ilgili sorulara son noktayı Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın koydu. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün mü oldu? İşte detaylar.

İBRAHİM KALIN'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Kurban bayramı yaklaşıyor. Kabinemizin aldığı kararı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurban bayramı 9 güne çıkartılmıştır. Yani arefe günü Pazar günü tatile dahil edilmiş bulunuyor. Toplamda 9 gün olacaktır.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN

2018 yılında Kurban Bayramı, hafta sonu tatillerinin de dahil edilmesiyle birlikte toplam 9 gün idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın arefe günü 20 Ağustos'ta başlayacak. Bayramın son günü ise 24 Ağustos'a denk gelecek. 25-26 Ağustos tarihleri de hafta sonu tatili olarak memurlar için Kurban Bayramı tatilinin devamı niteliğini taşıyacak.

Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü

Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.

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