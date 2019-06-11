Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün tatil olacak?
Kurban Bayramı tatili için planlarını şimdiden gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Bu yıl hafta sonuna denk gelmesi dolasıyla 9 gün olup olmayacağı netlik kazanmayan Kurban Bayramı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarih detaylarını paylaştı. Peki, dini günler takvimine göre Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün tatil olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek ve ne zaman başlayacak sorusu birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor.
Bu yıl Kurban Bayramının arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramının dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos Çarşamba günü olacak.
Tatilin hafta sonuna denk gelmesi dolayısıyla Kurban Bayramı tatili toplamda 4 buçuk gün olacak.
Ancak 15 ve 16 Ağustos tarihleri köprü izin ile birleştirilirse çalışanların tatil süresi 10-18 tarihleri arasında 9 güne çıkmış olacak.
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