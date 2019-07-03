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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.07.2019 - 13:51, Son Güncelleme:

Kurban Bayramı ne zaman ve ayın kaçında? Bayram kaç gün sürecek?

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Kurban Bayramı ne zaman ve ayın kaçında? Bayram kaç gün sürecek?

Kurban Bayramı kaç gün sürecek ve ne zaman başlayacak sorusu, temmuz ayının ilk haftasının sonuna yaklaşılırken vatandaşların sıkça sorduğu sorular olmaya başladı. Kurban Bayramı planlarını şimdiden yoluna koymak isteyen gençlerin merakla araştırdığı tarih detayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde yer aldı. Peki, Kurban Bayramı kaç gün sürecek? Bayram tatili ayın kaçına denk gelecek? İşte, ibadetlerin yerine getirileceği o ay hakkında bazı bilgiler

İbadetlerin yerine getirilip ziyaretlerin gerçekleşeceği Kurban Bayramı bu yıl ağustos ayına denk gelecek. Kurban Bayramı kapsamında birçok vatandaş memleket ziyaretlerini gerçekleştirirken, bazı vatandaşlar ise tatil planlarına yön verecek. Peki, bayram tatili kaç gün olacak? İşte, Kurban Bayramı tatili için merakla araştırılan konular ve bazı detaylar

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN VE KAÇ GÜN OLACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre bu yıl 10 Ağustos Cumartesi günü arefe ile başlayacak olan Kurban Bayramı, 11 Ağustos Pazar günü 1. gün, 12 Ağustos Salı günü 2. gün, 13 Ağustos Çarşamba günü 3. gün ve 14 Ağustos Çarşamba günü 4. gün ile devam edecek.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN HAYVAN VARLIĞI AÇIKLAMASI

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kurbanlık olarak ülkemizde bu yıl 1 milyon 217 bin büyükbaş, 3 milyon 895 bin adet ise küçükbaş hayvanımız var. Bu yıl sahip olduğumuz kurbanlık hayvan varlığı, bayramda herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağını gösteriyor" dedi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’deki hayvan varlığının kurbanlık ihtiyacını karşılayacak durumda olduğunu belirtti. Pakdemirli, "Kurbanlık olarak ülkemizde bu yıl 1 milyon 217 bin büyükbaş, 3 milyon 895 bin adet ise küçükbaş hayvanımız var. 2018’de 866 bin büyükbaş, 2 milyon 682 bin küçükbaş hayvan kurbanlık olarak kesildi. Netice itibarıyla bu yıl sahip olduğumuz kurbanlık hayvan varlığı, bayramda herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, salgın veya bulaşıcı hayvan hastalığı bulunan, kayıt altına alınmamış, kulak küpesiz ve yanlarında sığır cinsi hayvanlar için pasaport, koyun keçi türü hayvanlar için nakil belgesi bulunmayan hayvanların alınıp-satılmalarına ve kesilmelerine izin verilmeyeceğini kaydederek, "Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanların resmi veteriner hekimler tarafından muayene ve gerekli kontrolleri yapılacak, sağlıklı bulunan hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenerek iller arası nakline müsaade edilecek" açıklamasında bulundu.

ANADOLU’DAN TRAKYA’YA SEVK

Bakan Pakdemirli, kurbanlıkların arındırılmış bölge olan Trakya’ya sevki sırasında gerekli tüm kontrollerin yapılacağını belirterek, "Anadoluda bulunan illerden hastalıklara karşı arındırılmış bölge olarak ilan edilen Trakya’ya sevk edilecek hayvanlar için de veteriner sağlık raporu düzenlenmesi gerekiyor. Trakya’ya sevk edilecek hayvanların, doğumlarından itibaren işletme değiştirmemiş veya en az 3 ay bulundukları işletmede barındırılmış olması gerekiyor. Hayvanlar sevk öncesinde 30 gün süre ile bir işletmede izole edilmeli, bu süre sonunda Şap Enstitüsü Müdürlüğünce yapılan NSP test sonuçları negatif olmalıdır. Bu şartları taşımayan hayvanların nakledilmesi halinde idari yaptırım uygulanacaktır" dedi.

Pakdemirli, kurbanlık fiyatlarının bayramın ikinci günü dahil olmak üzere son 20 gün boyunca sürekli takip edileceğini duyurdu.

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