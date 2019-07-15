Kurban Bayramı ne zaman? Kurbanlık fiyatları ne kadar?
Kurban Bayramı için sayılı günler kala, hayvan pazarlarının kurulması ve kurbanlık fiyatlarına yönelik açıklamaların ardından, bayramla ilgili araştırmalar hız kazandı. Vatandaşların araştırmaları sürerken Kurban Bayramı günlerini Diyanet İşleri Başkanı internet sitesi üzerinden duyurdu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte, konuya dair bilgiler.
Kurbanlık alacak olanlar yada tatil için şehir dışına çıkmayı planlayan, son günlerde bayrama yönelik araştırmalarını arttırdı. Özellikle, memlekete gitmeyi düşünen vatandaşlar, uçak ve otobüs biletlerini bu bilgiler doğrultusunda alacaklar. Gündeme gelmeye başlayan Kurban Bayramı'na ilişkin merak edilen bir diğer konu da tatil günleri oldu. Peki, Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatil günleri belli oldu mu? İşte, Kurban Bayramı'na yönelik detaylar.
Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 dini günler takvimi içerisinde Kurban Bayramı’nın tarihini paylaşmıştı. Kurban Bayramı 2019 yılında 11 Ağustos 2019 Pazar günü başlayacak. Toplamda 4 gün sürecek olan bayram 12,13 ve 14 Ağustos tarihlerinde de devam edecek. 10 Ağustos 2019 Cumartesi günü Arefe Günü idrak edilecek.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Bu yıl; Kurban Bayramı'nda açıkta kalan gün sayısı ise iki. Bayram, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4’ncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak.
Bu konu ancak ağustos ayında netleşecektir. Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan fiyatlarındaki değişime ilişkin değerlendirmede bulundu. Kurban Bayramı'nın simgesinin koç olduğunu anımsatan Çelik, geleneksel damak tadı ve fiyat olarak ekonomik olması nedeniyle her yıl bayramda çoğunlukla küçükbaş hayvanın tercih edildiğini söyledi.
Küçükbaş kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 5-10 civarında arttığını belirten Çeliki"Canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatı piyasada ortalama 23 liradan işlem görüyor. Fiyatlar bölgesel olarak değişiklik gösterebilir." dedi.
Çelik, kurban kesecek vatandaşların hem sağlık hem de ekonomik açıdan küçükbaş hayvanları tercih etmelerinin faydalı olacağını vurgulayarak, Türkiye'de büyükbaş kurbanlığın 3 katı küçükbaş hayvan kesildiğini, bu sene de vatandaşların kurbanlık için koyun ve keçiyi tercih etmelerini beklediklerini ifade etti.
"Küçükbaş kurbanlık sıkıntısı yok"
Kurban Bayramı için piyasaya sürülen küçükbaş hayvan sayısının önceki seneler de olduğu gibi bu yıl da fazlasıyla yeterli olduğuna işaret eden Çelik, "Kurbanlık hayvan sayısında herhangi bir sıkıntı yok. Her yıl yaklaşık 2,5-3 milyon baş kesimi yapılan küçükbaş kurbanlık mevcudumuz bu yıl 4 milyon baş civarında. Onun için kurban kesecek vatandaşlarımız rahat olsunlar." diye konuştu.
Kurbanlık maliyetlerine ve fiyatlarına da değinen Çelik, şu değerlendirmede bulundu:
"Yem maliyetleri bir yılda yaklaşık yüzde 45 yükseldi. Bunların da etkisiyle küçükbaş kurbanlık fiyatları geçen yıla göre yüzde 5-10 civarında arttı. Canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatı piyasada ortalama 23 liradan işlem görüyor. Fiyatlar bölgesel olarak değişiklik gösterebilir."
Kurbanlık satışı yapanlardan birçoğunun evlerini bırakarak başka şehirlere gittiklerine dikkati çeken Çelik, bu kişilerin sosyal ihtiyaçları için belediyelerin yardım etmesi, kurban satış yerlerinin de şartlara uygun olması gerektiğini sözlerine ekledi.
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