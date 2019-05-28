Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?
Ramazan ayının bitmesine kısa bir süre kala, tüm gözler Kurban Bayramı'nın hangi tarihlere denk geleceğine çevrildi. '2019 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?' sorusu tüm Müslüman alemi tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konulardan biri haline geldi. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?
Yıllık izin planlarını şimdiden şekillendirmek ve Kurban Bayramı tatiliyle entegre etmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamış olduğu 2019 dini günler takvimi aracılığıyla, Kurban Bayramı'nın bu yıl denk geleceği tarihleri öğrenmek istiyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2019 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.
İSLAMİ USÜLLERLE KURBAN NASIL KESİLİR?
1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.
2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.
4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.
5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.
6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.
7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.
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