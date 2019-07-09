Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Geçtiğimiz günlerde kurban vekalet bedelinin açıklanmasıyla beraber, yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı tarihine ilişkin araştırmalar son günlerde hız kazandı. Özellikle bayram tatilli fırsat bilerek şehir dışına gidecek olanlar, 2019 Kurban Bayramı tatilini kaç gün olacağını merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte, o konuya ilişkin bilgiler.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 dini günler takviminde, Kurban Bayramı'nın ağustos ayı içerisinde idrak edileceğini duyurdu. Öte yandan, Kurban Bayramı tatilinin daha önceki yıllarda 9 güne çıkarılması, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların yanıtını aradığı konulardan biri oldu. Tatil planı olanlar ya da kurbanlık alacak vatandaşlar, hem bayram günlerini hem de tatilin kaç gün olacağını internet üzerinden sorguluyor. İşte, 2019 Kurban Bayramı tatiline ilişkin bazı bilgiler.
Kurban Bayramı bu yıl, 10 Ağustos Cumartesi günü arefe ile başlayacak olan Kurban Bayramı, 11 Ağustos Pazar günü 1. gün, 12 Ağustos Salı günü 2. gün, 13 Ağustos Çarşamba günü 3. gün ve 14 Ağustos Çarşamba günü 4. gün ile devam edecek.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Bu yıl; Kurban Bayramı'nda açıkta kalan gün sayısı ise iki. Bayram, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4’ncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak.
Bu konu ancak ağustos ayında netleşecektir. Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ
İslâm’da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur’an’da, Hz. Peygamber’in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir.
Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil’in Cenâb-ı Hakk’ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.
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