Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Ramazan Bayramı'nı geride bırakan vatandaşlar şimdi, Kurban Bayramı tatiline yönelik araştırmalarına başladı. Geçen yıl ağustos ayı içinde idrak edilen Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi tarihler arasında kutlanacağını sorgulayan vatandaşlar, bir yandan da Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
Kurban Bayramı'nın bu yıl ne zaman kutlanacağı vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Yıllık izin planları ile Kurban Bayramı tatili planlarını koordine etmek ve kurban ibadetini yapmak isteyen vatandaşlar, 2019 Kurban Bayramı hakkında araştırma yapıyor. İşte, Diyanet'ten alınan bilgiler ışığında Kurban Bayramı'nın bu yılki tarihi hakkında detaylar...
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dini günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2019 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.
KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ
İslâm’da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur’an’da, Hz. Peygamber’in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir.
Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil’in Cenâb-ı Hakk’ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.
İSLAMİ USÜLLERLE KURBAN NASIL KESİLİR?
1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.
2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.
4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.
5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.
6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.
7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.
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