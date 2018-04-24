Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olacağı, tatillerini bayramla birleştirecek olan vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Kurban Bayramı bu yıl yaz aylarının sonlarına doğru denk gelecek. Tatil planlarını yapmaya başlayan vatandaşlar tam tarihi merak ediyorlar. Peki, bu yıl Kurban Bayramı ne zaman olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl Ağustos ayının sonlarına denk geliyor. Hafta sonu tatilleri ve pazartesi gününe denk gelen yarım günlük arefe günün de eklenince toplam 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatili, kamu çalışanları için 18 Ağustos Cumartesi günü başlamış olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2018 yılı Kurban Bayramı tatilinin gelmesine biraz zaman var ancak bu yıl hafta sonları da eklenince 9 gün tatil yapılacağı öngörülüyor. 24 Ağustos'ta bitecek tatilin ardından, 25-26 Ağustos tarihleri de hafta sonu tatili olarak memurular için Kurban Bayramı tatilinin devamı niteliğini taşıyacak.

Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü (Yarım Gün)

Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur. Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.