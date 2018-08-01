Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili için resmi açıklama geldi
Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte tatil rezervasyonları ve bilet araştırmaları hız kazandı. Ramazan Bayramı’nda kısa süreli bir tatil yapan vatandaşlar, uzun bir tatil için Kurban Bayramı resmiyet kazanmasını bekliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün sürecek?
Yılın ilk bayramı Ramazan Tatili'nde çalışanlar, 3.5 günlük bir tatille yetinmek zorunda kalmıştı. 2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için uzun bir tatil yapan vatandaşlar, 2018'de de Kurban Bayramı tatilinin de uzun süreceği beklentisindeydi. Beklentilere yanıt 31 Ağustos’ta geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, basın toplantısında, kurban bayramı tatili takvimini açıkladı.
Kalın, “Yapılan düzenleme çerçevesinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştır. Arife günü olan pazartesi de tatile dahi edilmiştir” diye konuştu. Karara göre, bayram tatili 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren başlayacak ve 26 Ağustos Pazar gecesi sona erecek.
KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN BAŞLIYOR?
Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü
Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü
Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü
Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü
Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.
KURBAN BAYRAMININ ÖNEMİ
Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine ‘Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.
Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.
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