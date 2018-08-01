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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.08.2018 - 11:56, Son Güncelleme:

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili için resmi açıklama geldi

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Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili için resmi açıklama geldi

Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte tatil rezervasyonları ve bilet araştırmaları hız kazandı. Ramazan Bayramı’nda kısa süreli bir tatil yapan vatandaşlar, uzun bir tatil için Kurban Bayramı resmiyet kazanmasını bekliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün sürecek?

Yılın ilk bayramı Ramazan Tatili'nde çalışanlar, 3.5 günlük bir tatille yetinmek zorunda kalmıştı. 2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için uzun bir tatil yapan vatandaşlar, 2018'de de Kurban Bayramı tatilinin de uzun süreceği beklentisindeydi. Beklentilere yanıt 31 Ağustos’ta geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, basın toplantısında, kurban bayramı tatili takvimini açıkladı.

Kalın, “Yapılan düzenleme çerçevesinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştır. Arife günü olan pazartesi de tatile dahi edilmiştir” diye konuştu. Karara göre, bayram tatili 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren başlayacak ve 26 Ağustos Pazar gecesi sona erecek.

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü
Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü
Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü
Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü
Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.

KURBAN BAYRAMININ ÖNEMİ

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine ‘Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

 

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