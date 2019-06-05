Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı?
Ramazan Bayramı'nın gelmesinin ardından, yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı tatil günleri vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Ramazan Bayramı'nda 9 gün izin yapanlar şimdi de Kurban Bayramı'ndaki izin günlerini merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı? İşte, 2019 Kurban Bayramı tarihi ile ilgili merak edilenler.
Ramazan Bayramı tatili Bakanlar Kurulu'nda alınan karara, 9 gün idari izin olarak açıklanmıştı. Ramazan Bayramı'nın ardından, Kurban Bayramı için tatil hazırlıkları yapmak isteyenler, Kurban Bayramı ne zaman?' sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. Peki, Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2019 yılı resmi tatil günleri listesine göre, Kurban Bayramı’nın arefe günü bu yıl 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü yani son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.
KURBAN BAYRAMI 9 GÜN OLACAK MI?
Hürriyet yazarı Ahmet Karabıyık, Kurban Bayramı tatil günleri ile ilgili şu bilgileri paylaştı;
2016’da; kurban bayramında da dokuz gün kesintisiz izin imkânı vardı. Bayramın ilk günü pazartesiydi. Yalnız cuma, tek gün açıkta kalıyordu ve o da idari izinle kapatılmıştı.
Bu yıl; kurban bayramında açıkta kalan gün sayısı iki. Bayram, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4’ncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak. Dolayısıyla milyonlarca çalışan “Kurban bayramında da kesintisiz dokuz gün tatil olacak mı?” sorusunu soracaktır... Bu konu ancak ağustos ayında netleşecektir.
Büyük çoğunlukla çalışanların izin talepleri de iki bayram arasına denk gelecektir. İstanbullular için; 23 Haziran’da büyükşehir belediye başkanlığı seçimi de yenileneceğinden, haziranın son haftasından sonra izin talebi daha da artacak. Bu yaz, ramazan bayramının hazirana, kurban bayramının ağustosa denk gelmesi, yıllık izinlerin daha da hassas planlamasını gerektiriyor. Kritik görülen pozisyonlar için çakışmaların yaşanmaması ve işlerin devamlılığının sağlanması için izin tarihlerinin bu gözle değerlendirilmesinde yarar var.
ÖZEL SEKTÖRDE DE İDARİ İZİN VAR MI?
Bahsettiğimiz idari izin yoluyla bayram tatilinin dokuz güne çıkartılması kamu kesimi için geçerli.
Peki; özel sektörde durum ne? İşverenin kararıyla izinler netleşiyor. Büyük çoğunlukla özel sektör işyerleri de, çalışanları için kesintisiz dokuz günlük bayram tatili imkânı sağladı. Çalışanlarına dokuz günlük bayram tatilini müjdeleyen işverenler; arada kalmış çalışma günleri için çalışanlarını ‘yıllık ücretli izinli’ sayabilir. Veya sonradan bu arada kalan çalışma günleri kadar çalışanlarından ‘telafi çalışması’ yapılmasını isteyebilir.
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