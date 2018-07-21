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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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21.07.2018 - 07:48, Son Güncelleme:

Kurban Bayramı ne zaman kaç gün kaldı? 2018 Kurban Bayramı tarihi

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Kurban Bayramı ne zaman kaç gün kaldı? 2018 Kurban Bayramı tarihi

Kurban Bayramı tatili için plan yapmak isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tarih detaylarını araştırmaya başladı. Normal şartlar altında arefe günü dahilinde toplam 5 gün süren Kurban Bayramı tatili, bu yıl tamamının hafta içine denk gelmesi dolayısıyla özellikle kamu çalışanlarının merakla araştırdığı husus oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün sürecek? İşte, 2018 yılının Kurban Bayramı tatil detayları ve kurbanlık fiyatları hakkında bazı bilgiler

Kurban Bayramı tatili için geri sayım başlarken vatandaşların planlarını uygulamaya yönelik araştırmaları devam ediyor. İslam dininin buyrukları arasında yer alan Kurban Bayramı, bu yıl da huşu içerisinde idrak edilecek. Kurban Bayramında memleket ziyareti ya da tatil planı yapmak isteyen birçok kişi ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vereceği tatil günü bilgilerine göre planlarını şekillendirecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte, merak edilen konu hakkında detaylı bilgiler

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2018 yılında Kurban Bayramı, hafta sonu tatilleri de dahil edildiğinde toplam 9 gün idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın arefe günü 20 Ağustos'ta başlayacak. Bayramın son günü ise 24 Ağustos'a denk gelecek. 25-26 Ağustos tarihleri de hafta sonu tatili olarak memurlar için Kurban Bayramı tatilinin devamı niteliğini taşıyacak.

Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü (Yarım Gün)

Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.

Yakın zamandaki diğer resmi tatiller; 

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)

TÜRKİYE DİYANET VAKFI KURBAN FİYATLARINI BELİRLEDİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Erbaş, şu ifadelerde bulundu;

"Kurbanlarımız kardeşlerimize umut olsun diyor, TDV tarafından bu yıl belirlenen vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıklıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 850 lira, yurt dışı kurban bedeli ise 625 lira olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız, 'www.diyanetvakfi.org.tr' ve 'bagis.diyanetvakfi.org.tr' adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra il ve ilçe müftülüklerimize, cami görevlilerimize, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da vekalet yoluyla kurban programına katılıp, kurbanlarını vekalet yoluyla kestirebilir. Vatandaşlarımız ayrıca '0312 416 90 00' numaralı çağrı merkezini arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabilir." 

SİVAS'TA KURBANLIKLARIN KİLO FİYATLARI BELİRLENDİ

SİVAS Ticaret Borsası, kurbanlıkların canlı kilogram fiyatını tosunlarda 22, düvelerde 20, ineklerde 19, dişi koyunlarda 18 ve erkek koyunlarda 20 lira olarak açıkladı.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, besicilerle yaptıkları toplantı sonrasında canlı kurbanlık fiyatlarını belirlediklerini söyledi. Fiyatlar hakkında bilgi veren Hastaoğlu, "Borsamız, canlı kurbanlık kilogramını tosun için 22, düvelerde 20, ineklerde 19, dişi koyunlarda 18 ve erkek koyunlarda 20 lira olarak belirledi. Kombinalardaki kesim ücretleri ise büyükbaş için 400 lira, küçükbaş için 75 TL, parçalama ücreti 300 lira, et çekim ücreti ise 2 lira olarak belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.Vatandaşların belediyeler tarafından kurulan kurban pazarlarından veya besi çiftliklerinden gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alabileceklerini belirten Hastaoğlu, şunları kaydetti: "Hayvan kesimlerini için Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat alınmış mezbaha ve kombinalar veya belediyelerimizce belirlenen geçici kesim yerleri tercih edilmelidir. Hemşehrilerimizden küpesi olmayan hayvanları almamalarını özellikle rica ediyorum. Veteriner sağlık raporu olmayan, çok zayıf olan, gebe veya yeni doğum yapmış olan, yüksek ateşi olan, çok genç ve etleri olgunlaşmamış olan, kılları karışık ve mat halde olan, bakışları ve dış görünümü canlı olmayan, salya akıntısı bulunan, uzuvları eksik olan hayvanlar satın alınmamalıdır." dedi.

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