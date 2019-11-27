Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2020 Kurban ve Ramazan Bayramı tarihi
Mübarek Ramazan ve Kurban Bayramı tarihi 2020 yılına kısa süre kala Müslümanlar tarafından merak konusu oldu. "Kurban Bayramı ne zaman?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine yoğunlaşarak konuyla ilgili detayları araştırıyor. İşte, Diyanet bilgisine göre, 2020 Kurban ve Ramazan Bayramı tarihleri.
Müslümanlar için mübarek olan Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri şimdiden gündeme geldi. Özellikle dini bayram tatillerine göre, tatil planlarına yön verecek olanlar ramazan ayının ve Kurban Bayramı'nın önümüzdeki yıl hangi tarihe denk geldiğini sorguluyor. Peki, ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte, 2020 dinin bayram takvimi.
İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2020 yılında 24 Nisan'da başlayacak ve 23 Mayıs'da son bulacak. 24 Mayıs'ta ise ramazan bayramının birinci günü idrak edilecek.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2020 yılında temmuz ve ağustos aylarına denk geliyor.
Kurban Bayramı'nın birinci günü gelecek yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek.
İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?
1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.
2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.
4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.
5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.
6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.
7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.
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