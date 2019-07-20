Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Bayram tatili kaç gün ve ne zaman başlayacak?
İnsanın manevi anlamda Allah’a yakınlaşmasına vesile olurken, malî yönüyle de sosyal dayanışmayı güçlendiren Kurban Bayramı için kısa bir süre kaldı. Bu önemli günün ne zaman idrak edileceğini merak eden milyonlarca Müslüman, temmuz ayının son günleri ile birlikte araştırmalarına hız verdi. Peki, Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Bayram tatili kaç gün ve ne zaman başlayacak?
Tatil planlarını şimdiden şekillendirmek isteyen pek çok vatandaş, 'Kurban Bayramı ne zaman?' ve 'Kurban Bayramı tatili kaç gün?' gibi sorularına internette yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2019 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
2016 yılında, Kurban Bayramın'da da 9 gün kesintisiz izin imkânı vardı. Bayramın ilk günü pazartesiye denk geliyordu. Yalnız cuma, tek gün açıkta kalıyordu ve o da idari izinle kapatılmıştı.
Bu yıl; Kurban Bayramı'nda açıkta kalan gün sayısı ise iki. Bayram, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4’ncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak. Dolayısıyla milyonlarca çalışan "Kurban bayramında 9 gün tatil olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Bu konu ancak ağustos ayında netleşecektir. Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
İSLAMİ USÜLLERLE KURBAN NASIL KESİLİR?
1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.
2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.
4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.
5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.
6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.
7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.
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