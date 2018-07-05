Kurban Bayramı ne zaman? Gözler Kurban Bayramı tatil takviminde

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı’nın tarihi için araştırmalar başladı. Ramazan tatilinin kısa sürmesi nedeniyle Kurban Bayramı’na umut bağlayanlar, rezervasyon yaptırmak için takvimi sorguluyor. Peki, 2018 Kurban Bayramı ne zaman? Bu yıl bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı planlarını günler öncesinden yapmaya başlayan vatandaşlar, tarihin yaklaşmasıyla birlikte bayram ve tatil sorgulamalarını sıklaştırdı. Hem yurt içi veya yurt dışında tatil yapacak olanlar hem de akraba ziyaretine gidecek olanlar, özellikle daha uygun bir uçak bileti için Kurban Bayramı takvimini öğrenmek istiyor. Kısa bir süre önce geride bıraktığımız Ramazan Bayramı, hafta sonuna denk geldiği için çalışanlar sadece 3.5 günlük bir tatille yetinmek zorunda kalmıştı.

Kurban Bayramı bu yıl hafta içine denk geliyor. Bu sene 21 Ağustos Salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı, 24 Ağustos Cuma günü sona erecek. Kurban Bayramı tatili için henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak 20 Ağustos Pazartesi gününün de tatil ilan edilmesi durumunda vatandaşlar, 9 gün tatil yapma fırsatı elde etmiş olacak.

KURBAN NEDİR?



Sözlükte “yaklaşmak, Allah’a yakınlık sağlamaya vesile olan şey” anlamına gelen kurban, dinî bir terim olarak, “ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” demektir. Arapça’da bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir.

İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulaması mevcut olmakla birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur. Kur’an’da Hz. Âdem’in iki oğlunun Allah’a kurban takdim ettiklerinden söz edilir (el-Mâide 5/27); bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir (el-Hac 22/34). Ancak Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta kurban telakkisi bir hayli değişikliğe uğramıştır. Hıristiyanlık’ta İsâ’nın çarmıha gerildiği ve bunun insanoğlunun aslî günahına karşı Baba’nın oğlu İsâ’yı feda etmesi olduğu inanışıyla kurban telakkisi özel bir anlam kazanmıştır.



İslâm’da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur’an’da, Hz. Peygamber’in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir.



Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil’in Cenâb-ı Hakk’ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.