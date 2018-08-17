Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili ne zaman bitecek?
Kurban Bayramı için hazırlıklar devam ediyor. Hem kurban ibadetini gerçekleştirecek hem de bayramı tatil fırsatı değerlendirecek olanların kafasında aynı soru var: Kurban Bayramı ne zaman? Bu yıl Kurban Bayramı tatili haftanın tamamına yayılıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili ne zaman bitecek?
Kurban Bayramı tatil takvimi birkaç hafta önce resmiyet kazanmıştı. Alınan karar göre, vatandaşlar geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı’nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Arefe günü herkes için tatil mi?
21 Ağustos salı günü bayramın 1. günü kutlanacak. Bayram 21, 22,23 ve 24 Ağustos’u kapsıyor. 20 Ağustos arife gününün yarım günü de eklenebilse, hafta sonlarıyla birlikte tatil uzuyor.
AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?
Arefe günü, Resmi Gazete'deki bilgiye göre yarım gün olarak kabul edilmektedir. 9 günlük idari izin tatilinden yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar (memurlar, devlet dairelerinde, kurumlarında çalışanlar) yararlanabilecek. Bu nedenle yarım günlük arefe tatili kurumların insiyatifindedir.
YARIM GÜN YILLIK İZİN KULLANILABİLİR Mİ?
Kurban Bayramı ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de Arife günü çalışılması gereken yarım güne karşılık işverenin yıllık izin kullandırıp kullandıramayacağı.
İş Kanunu’nun 56. maddesine göre, “Yıllık ücretli izin süreleri tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilir.” Fakat mevzuat yarım günlük yıllık ücretli izin kullanılabileceğine dair bir hüküm içermiyor. Konu farklı şekilde yorumlanabiliyor.
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