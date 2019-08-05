Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?
Ağustos ayının gelmesiyle birlikte, Kurban Bayramı'nın tarihinin yanı sıra, bayram tatilinin kaç gün olacağı da tatil planlaması yapacak kişilerce sorgulanıyor. Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil yapacaklarını merak eden yüz binlerce kamu ve özel sektör çalışanı, bayram tatili hakkında sorgulama yapıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı, kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. İşte, Kurban Bayramı tatiline ilişkin merak edilenler...
Bayram tatilinin uzatılması konusuna geçtiğimiz hafta 'Olumlu bakmıyorum' yorumunu getiren Berat Albayrak'ın ardından yeni açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Akif Ersoy'dan geldi. Bakan Ersoy, "Kurban Bayramı, tam yüksek sezonun ortasına denk geldi. (Bayram tatili) 9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor. Zaten yerlerin çoğu da dolu. Kabinenin vereceği bir karar, benim şahsen Bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum." açıklamasında bulundu.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Bu yıl; kurban bayramında açıkta kalan gün sayısı iki. Ramazan Bayramı, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4’ncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak.
Kurban Bayramı'nın arife günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı günleri ise aşağıdaki gibi olacak;
Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar
Kurban Bayramı'nın 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı
Kurban Bayramı'nın 4. günü: 14 Ağustos 2019 Çarşamba
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SIKI DENETİM
İçişleri Bakanlığınca 9 Ağustos'ta başlayacak Kurban Bayramı tatili süresince 116 bin 236 trafik personelinin görevlendirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kara yollarında alınacak tedbirleri içeren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı "Bakanlık Talimatı" illere gönderildi.
Talimata göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakan yardımcıları ve bakanlık bürokratları da bayram tatili boyunca sahada olacak.
Özellikle kazaların yoğun olduğu bölgelerde bayram tatili süresince 36 polis başmüfettişi, 10 jandarma başmüfettişi, 10 jandarma denetleme grup başkanı/üyesi olmak üzere 56 müfettiş görev yapacak.
Bayram öncesi 9-10 Ağustos ve bayram sonrası 14-15 Ağustos'ta Emniyet Genel Müdürü, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarından oluşan 24 ekip güzergah denetimi yapacak. Yine emniyet ve jandarma merkez birimlerinden 51 personelden oluşan 17 ekip, belirlenen güzergahlardaki trafik ekip ve personelini denetleyecek.
Aynı trafik ekipleri ve personelin güzergahtaki konumları ve denetimleri "Uygulama Takip Projesi (UTP)" aracılığıyla anlık olarak merkezden de yapılacak.
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