2018 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?

Kurban Bayramı ne zaman hangi gün sorusu binlerce vatandaş tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Tatil planları Kurban Bayramıyla birleştirecek olan vatandaşlar, bayramın hangi güne denk geldiğini araştırıyorlar. İşte bayram tatili takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı bu yıl Ağustos ayının sonlarına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 21 Ağustos Salı gününe idrak edilecek. Hafta sonu tatilleri ve pazartesi gününe denk gelen yarım günlük arefe günün de eklenince toplam 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatili, kamu çalışanları için 18 Ağustos Cumartesi günü başlamış olacak.

2018 yılı Kurban Bayramı tatili ile ilgili henüz resmi bir açıklama yok ancak bu yıl hafta sonları da eklenince 9 gün tatil yapılacağı öngörülüyor. 24 Ağustos'ta bitecek tatilin ardından, 25-26 Ağustos tarihleri de hafta sonu tatili olarak memurlar için Kurban Bayramı tatilinin devamı niteliğini taşıyacak.

Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü (Yarım Gün)

Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü

KURBANIN DİNİ DAYANAĞI NEDİR?

Saffat suresinin, 107. Hac suresinin; 28.34.36.37. Maide suresinin 27. ayetleri, Hz. Peygamber (S.A.V) uygulamaları ve İslam âlemlerinin görüş birliği ile sabit olan bir ibadettir. Peygamberimiz Hicretin ikinci yılından itibaren vefatına kadar kurban kesmiştir. Her sene iki kurban kesen peygamberimiz, birini ümmetlerinden kesemeyenler için kesmiştir. Peygamberimiz (S.A.V): “Kurban Bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu…” haber vermiştir.

KURBAN İBADETİNİN ÖNEMİ

Kurban, insanın Allah’a yaklaşmasına ve O’nun rızasını kazanmasına vesile olan bir ibadettir. “Kurban” kelimesinde bu mana vardır. İnsan kurban kesmekle İbrahim aleyhi’s-selâm gibi Allah’a ve O’nun emirlerine bağlılığını, gerekirse O’nun rızasını kazanmak için her fedakarlığa katlanacağını göstermiş olur.

Kurban, İslâm’daki sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın bir başka örneğidir. Her gün dünyada sayısız hayvan kesilir ve bundan çoğunlukla varlıklı kimseler yararlanır. Halbuki kurban bayramında kesilen kurbanlardan daha çok yoksullar ve hayır kurumları istifade eder.

Kurban bir gelenek değil, kitap ve sünnetle meşrûiyeti sabit olan bir ibadettir. Kurban da zekât gibi Hicretin ikinci yılında meşrû kılınmıştır. Peygamberimiz kurbanı tavsiye ederlerken kendileri bizzat kurban keserek de örnek olmuşlardır. Müslim’in rivâyetine göre Enes (ra.) şöyle demiştir: “Allah’ın Resûlü, beyaz renkli iki koç kurban ederdi.