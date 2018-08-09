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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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09.08.2018 - 10:54, Son Güncelleme:

Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kaldı

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Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kaldı

'Kurban Bayramı ne zaman?' sorusu ağustos ayında cevabı en çok merak edilen soru olarak dikkat çekiyor. Kurban ibadetini gerçekleştirerek dini vecibelerini yerine getirmek isteyen milyonlarca Müslüman, Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğuna ve hangi güne denk geldiğine dair sorgulamalarını yoğunlaştırdı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı ve kaç gün olacağı da merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor?

Milyonlarca vatandaşın Kurban Bayramı tatili için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. İslam âlemi tarafından kutlanan iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı için artık çok kısa bir süre kaldı. Kurbanlık hayvanlarını alan vatandaşlar şimdi heyecanla bayramın birinci gününü idrak edecekleri tarihi bekliyor. İşte, milyonlarca Müslümanın odaklandığı 2018 Kurban Bayramı hakkında detaylar...

2018 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2018 yılında Kurban Bayramı, hafta sonu tatilleri de dahil edildiğinde toplam 9 gün idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın arefe günü 20 Ağustos'ta başlayacak. Bayramın son günü ise 24 Ağustos'a denk gelecek. 25-26 Ağustos tarihleri de hafta sonu tatili olarak memurlar için Kurban Bayramı tatilinin devamı niteliğini taşıyacak.

Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü (Yarım Gün)

Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.

Yakın zamandaki diğer resmi tatiller;

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)

KÜÇÜKBAŞ KURBAN FİYATLARI

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatının piyasada ortalama 20 liradan işlem gördüğünü belirterek, "Ülkemizin pek çok yerinde küçükbaş kurbanlık hayvan fiyatlarının geçen yıla göre bir miktar artacağını tahmin ediyoruz. Çünkü karma yem ve kaba yem maliyetleri yüzde 20 düzeyinde arttı, enflasyonla birlikte diğer masraflarda da artışlar gerçekleşti." dedi.

Çelik, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan fiyatlarındaki değişime ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye'de geçen Kurban Bayramı'nda 2,5 milyon civarında küçükbaş hayvanın kurban edildiğini aktaran Çelik, ülkede bu ihtiyacı karşılayacak hayvan varlığının bulunduğunu, canlı hayvan ve et ithalatına gerek olmadığını söyledi.

Çelik, kurban kesecek vatandaşların hem sağlık hem de ekonomik açıdan küçükbaş hayvanları tercih etmelerinin faydalı olacağını vurgulayarak, Türkiye'de büyükbaş kurbanlığın 3 katı küçükbaş kurbanlık kesildiğine dikkati çekti.

Canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatının piyasada ortalama 20 liradan işlem gördüğünü belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Bir yaş altındaki kuzular söz konusu olduğunda fiyatlar değişkenlik göstermektedir. Ülkemizin pek çok yerinde küçükbaş kurbanlık hayvan fiyatlarının geçen yıla göre bir miktar artacağını tahmin ediyoruz. Çünkü karma yem ve kaba yem maliyetleri yüzde 20 arttı, enflasyonla birlikte diğer masraflarda da artışlar gerçekleşti. Bu artışlardan dolayı kurbanlık fiyatlarında olabilecek artışın sorumlusu yetiştiricilerimiz değildir. Kamuoyunun durumu böyle bilmesi ve yetiştiricilerimizin emeklerinin karşılığını alacak fiyatların gerçekleşmesi yönünde anlayışlı olmalarını bekliyoruz. Her ne surette olursa olsun küçükbaş hayvan kesiminin vatandaşlarımızın kesesini fazlaca zorlamayacağını söyleyebiliriz."

OTOMOBİL FİYATINA KURBANLIKLAR

Türkiye'de hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Kars'ta, Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan pazarlarına getirilen yaklaşık 1 tonluk boğalar otomobil fiyatına alıcı buluyor. Kars ve bölgesinde yağış oranlarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi hem besicilerin yüzünü güldürdü hem de kurbanlıkların merada uzun dönem kalmasını sağladı.

Kurban Bayramı ne zaman başlıyor Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kaldı

Yüksek rakımlı yaylalarda özellikle çiçeklerle özel beslenen kurbanlıklar Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla pazarlara indirildi. Uzun süre yaylalarda kalan ve verimli bir şekilde beslenen yaklaşık 1 tonluk boğalar pazarların gözdesi oluyor. Kars merkez hayvan pazarında satışa çıkarılan "Barış" ve "Talisca-2" ile Selim Hayvan Pazarı'na getirilen "Ejder" ve "Şahin" adlı yaklaşık 1 tonluk boğalar pazarın gözdesi oldu. Bu boğalar otomobil fiyatına satışa sunuldu.

Kent merkezindeki hayvan pazarında ilgi odağı olan 822 kiloluk simental cinsi "Barış" adlı boğayı 14 bin liraya alan Yıldırım Zengin, AA muhabirine, bayram öncesinde pazarlarda yoğunluk yaşandığını söyledi. Pazarın en gözde kurbanlığını aldığını ifade eden Yıldırım, "İnşallah Allah kesmeyi de nasip eder. Kars'ın köylerinden gelen ve pazarın gözdesi olan 822 kilogram ağırlığındaki 'Barış'ı aldık." diye konuştu.

Selim Hayvan Pazarı'nda 1 tonluk "Şahin"e alıcı arayan Ahmet Cihangir ise "Boğamızı yaylalarda özel besledik, bir süre sonra kurbanlığa çektik. Yemini, bakımını, tımarını güzel bir şekilde yaptık, temin ettik. Boğamızın değeri 15 bin lira. Kars'ta hayvan piyasası biraz düşük. Baktığımızın karşılığını alamıyoruz. Alıcısını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yukarı Damlapınar Köyü Muhtarı Dursun Bilgin, "Ejder" adlı boğayı aldığını belirterek, "Biz burada hayvancılıkla idare ediyoruz. Kurbanlıklar ucuz. 1 tonluk boğayı 15 bin liraya aldım." dedi. Tüccar Hasan Çamlı da sıkı bir pazarlık sonucu boğayı Bilgin'e sattığını ifade etti.

Canlı kilo fiyatının düşük olduğunu savunan Çamlı, "Devletimiz sağ olsun destek veriyor ama bu seneki canlı kilo ile geçen seneki canlı kilo fiyatı aynı olmamalı. Geçen sene yemin torbası 50 liraydı şimdi 80 liradan alıyoruz. Canlı kilo fiyatı geçen sene 18 liraydı, bu sene de 18 lira." şeklinde konuştu.

Çamlı, boğayı özenle yemlerle beslediğini ve besiye de aldığını anlatarak, "Danayken alıp besledim bu boğayı 2 yıldır besliyoruz. Bundan sadece 450-500 kilo sade et çıkar. 4 yaşında şimdi ve 15 bin liraya sattık." ifadesini kullandı. Vatandaşlardan Gökhan Demir ise Digor'dan yaklaşık 800 kilogram ağırlığındaki "Talisca-2" adlı boğayı 13 bin 250 liraya aldıklarını söyledi.

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