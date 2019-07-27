Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Şehir veya yurt dışına çıkacak olan vatandaşlar, ya da kurbanlık kesmeyi planlayanlar, Kurban Bayramı tatil süresini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, Kurban Bayramı ağustos ayında idrak edilecek. Peki, bayram tatili kaç gün olacak? İşte, 2019 Kurban Bayramı ile ilgili bilgiler.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu 2019 dini günler takvimine göre, 10 Ağustos Cumartesi günü arefe ile başlayacak olan Kurban Bayramı, 11 Ağustos Pazar günü 1. gün, 12 Ağustos Salı günü 2. gün, 13 Ağustos Çarşamba günü 3. gün ve 14 Ağustos Çarşamba günü 4. gün ile devam edecek.

TATİL 9 GÜN OLACAK MI?

Bu yıl Ramazan Bayramı tatili Cumhurbaşkanlığı kararı ile 9 gün idari izin olarak gerçekleşmişti. 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma’nın idari izin ilan edilmesi halinde Kurban Bayramı 2019 tatili 9 güne çıkmış olacak. Ancak konuya dair yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kurban Bayramı tatiline ilişkin konu netleştiği zaman haberlerimizde detayları paylaşacağız.

İSTANBUL'DA KURBANLIKLAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başlandı. Eyüpsultan’daki Kemerburgaz Kurban Satış ve Kesim Alanı’ndaki kurbanlık hayvanlar da alanda alıcılarını bekliyor.

Eyüpsultan Belediyesi’nin Kemerburgaz’da bulunan Kurban Satış ve Kesim Alanına kurbanlıklar getirilmeye başlandı. Erkenden kurbanlık hayvanlarını satın almak isteyen vatandaşlar ise alana gelerek kurbanlıkları inceledi. Alanda bazı büyükbaş hayvanların satışlarının gerçekleştiği öğrenildi. Kemerburgaz’da kurulan kurban kesim ve satış alanı 25 bin metrekarelik alana kurulurken 100 çadır bulunan kesim alanında 4 bin büyük ve küçükbaş hayvan barınacak şekilde dizayn edildi.

Avrupa Birliği standartlarına uygun 4 ayrı kesim merkezinin yer aldığı kesim alanında hijyen kurallarına da dikkat ediliyor. Kurban satış ve kesim alanında, banyo, kafeterya, mescit gibi alanlarda vatandaşların ve besicilerin kullanımına sunuldu. Anadolu’dan gelen hayvanlar kamyonlarından indirilirken gerekli belgeleri ve küpeleri kontrol ediliyor. Ardından Eyüpsultan Belediyesi veterinerleri tarafından hayvanların tek tek sağlık kontrolleri gerçekleştiriliyor.

“Uygun olmayan hayvanlar karantinaya alınacak”

Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz Kurban Satış Alanı Sorumlusu İlhami Battal, “Eyüp Belediyemiz bu sene Kemerburgaz bölgesinde 25 dönümlük bir arazi üzerine 90 tane büyükbaş 10 tane küçükbaş olmak üzere çadır kurduk. Yaklaşık bin hayvanlık yerimiz var. 3 tane büyükbaş 1 tane küçükbaş kesim alanımız var. Küçükbaş kesim alanında biz belediye olarak ücretsiz kesim yapıyoruz. Piknik alanımız var eğer yorulurlarsa burada çay sohbet piknik yapabilecekler. Kafeteryamız var mescidimiz var. Kurban satmaya gelen insanların banyo yapabileceği 2 tane banyomuz var. Bayan ve erkek tuvaletimiz, mescidimiz var. Hayvanlar indikten sonra veterinerlerimiz gelecek ve kontrollerini yapacaklar. Eğer uygun olmayan hayvanlarımız varsa Tarım İl Müdürlüğü’nden küpesi eksik olanlar, çadırdan çıkarılıp karantinaya alınacak. Satışı kesinlikle olmayacak. Bunlar belediyemizin denetimi altında” şeklinde konuştu.