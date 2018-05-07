Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? 2018 Kurban Bayramı kaç gün olacak?

Kurban Bayramı, tatil planı yapan binlerce kişinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. İslam dininin emir buyurduğu ibadeti yerine getirecek olan vatandaşlar, Kurban Bayramı tatili için planlarını şimdiden organize edecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte, 2018 yılının dini günler takvimi hakkında detaylı bilgiler

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl Ağustos ayının sonlarına denk geliyor. Hafta sonu tatilleri ve pazartesi gününe denk gelen yarım günlük arefe günün de eklenince toplam 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatili, kamu çalışanları için 18 Ağustos Cumartesi günü başlamış olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2018 yılı Kurban Bayramı tatilinin gelmesine biraz zaman var ancak bu yıl hafta sonları da eklenince 9 gün tatil yapılacağı öngörülüyor. 24 Ağustos'ta bitecek tatilin ardından, 25-26 Ağustos tarihleri de hafta sonu tatili olarak memurular için Kurban Bayramı tatilinin devamı niteliğini taşıyacak.

Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü (Yarım Gün)

Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.

KURBAN BAYRAMI NASIL İDRAK EDİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre bayram gecelerini dua ve ibadetle ihya etmek, kaza namazı kılmak, kur’an okumak ve Allah Teâlâ’dan af ve mağfiret dilemeyle geçirmek gerekmektedir. Çünkü duaların makbul olduğu gecelerden birisi de bayram geceleridir. Nitekim Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:



“Ramazan ve Kurban bayramı gecelerini, sevabını umarak ibadetle geçiren kimsenin kalbi, kalplerin öldüğü gün ölmez.”212



b) Bayram sabahı erken kalkarak yıkanıp temizlendikten sonra namaza gitmek.

c) Güzel koku sürünmek.

d) Temiz ve yeni elbise giyinmek.

e) Gücü yetiyorsa namaza yürüyerek gitmek.

f) Güler yüzlü ve sevinçli görünmek.

g) Yoksullara çokça sadaka vermek.

h) Bayram namazına giderken yolda tekbir getirmek.

i) Kurban kesecekse kurban etinden yiyinceye kadar oruç tutuyormuş gibi bir şey yiyip içmemek.

j) Kurban etinden iftar etmek. Çünkü Peygamberimiz böyle yaparlardı.

k) Çoluk çocuğuna bolluk göstermek

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur. Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.