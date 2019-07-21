Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? 2019 bayram tatili kaç gün olacak?
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce Kurban Bayramı için otobüs firmalarına ek sefer izni çıktı. Ek sefere ilişkin genelge ile birlikte Kurban Bayramı tarihi ve tatil takvimi bir kez daha gündeme geldi. Bir önceki bayramda 9 günlük tatil fırsatı yakalayan vatandaşlar, Kurban Bayramı için de umutlu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? Bayram tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı hazırlıkları günler öncesinden başladı, Türkiye’nin dört bir yanında kurban satış çadırları kuruldu, turizm firmaları bayrama özel turlar hazırladı. Şimdi asıl merak edilen konu ise dört günden oluşan Kurban Bayramı’nın hangi günlere denk geldiği ve bayram tatilinin kaç gün olacağı. Vatandaşların gözü kulağı resmi açıklamada. Peki, Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? Bayram takvimi belli oldu mu?
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma’nın idari izin ilan edilmesi halinde Kurban Bayramı 2019 tatili 9 güne çıkmış olacak. Ancak, Kurban Bayramı tatiline ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kurban Bayramı tatiline ilişkin konu netleştiği zaman haberlerimizde detayları paylaşacağız.
EK SEFER İZNİ ÇIKTI
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce Kurban Bayramı tatili süresince yapılacak ek seferlere ilişkin genelge hazırlandı.
Genelgede, Kurban Bayramı tatili süresince yolcu potansiyelinin önemli ölçüde artmasının beklendiği belirtilerek, vatandaşların şehirler arası seyahat talebinin mevcut tarifeli yolcu taşıması yapan otobüslerin kapasitesiyle karşılanmasının zor olacağı ifade edildi.
Bu nedenle şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Kurban Bayramı tatili süresince ek seferler düzenlemesine izin verilecek.
Otobüsler için ek sefer izni 7 Ağustos'ta başlayacak. B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, zaman tarifesine bağlı olmadan B2 ve D2 yetki belgeli 25 ve üstü koltuk kapasitesine sahip araçları 20 Ağustos'a kadar kullanabilecek.
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