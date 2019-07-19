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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.07.2019 - 21:55, Son Güncelleme:

Kurban Bayramı ne zaman? 2019 Kurban Bayramı tatili için açıklama yapıldı mı?

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Kurban Bayramı ne zaman? 2019 Kurban Bayramı tatili için açıklama yapıldı mı?

Ağustos ayının yaklaşmasıyla birlikte, Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurbanlık fiyatlarıyla ilgili açıklamaların ardından, "2019 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" soruları, vatandaşlar tarafından yanıt bekleyen konulardan oldu. Kurban Bayramı'nda kurbanlık alacak olanlar ya da şehir dışına çıkmayı planlayanlar, hazırlıkları bu bilgiler doğrultusunda tamamlayacak. İşte, Kurban Bayramı ile ilgili merak edilen bilgiler.

Kurban Bayramı tatilinde, şehir dışına çıkacak olanlar, hükümet tarafından yapılacak olan resmi açıklamayı merakla bekliyor. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bu bayram da 9 gün tatil olup olmayacağını araştıran vatandaşlar, bir yandan da Kurban Bayramı tarihini öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, daha önce 2019 Kurban Bayramı günlerini duyurmuştu. Buna göre, Kurban Bayramı ağustos ayı içerisinde idrak edilecek. İşte, Kurban Bayramı tarihi ve tatiline yönelik bazı detaylar.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre bu yıl 10 Ağustos Cumartesi günü arefe ile başlayacak olan Kurban Bayramı, 11 Ağustos Pazar günü 1. gün, 12 Ağustos Salı günü 2. gün, 13 Ağustos Çarşamba günü 3. gün ve 14 Ağustos Çarşamba günü 4. gün ile devam edecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma’nın idari izin ilan edilmesi halinde Kurban Bayramı 2019 tatili 9 güne çıkmış olacak. Ancak, Kurban Bayramı tatiline ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kurban Bayramı tatiline ilişkin konu netleştiği zaman haberlerimizde detayları paylaşacağız.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

TESK BAŞKANI'NDAN DOLANDIRICILARA KARŞI UYARI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı öncesinde piyasaya yaklaşık olarak 25 milyar lira kurbanlık parasının girmesinin beklendiğini belirtti. Palandöken, “Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da dolandırıcı ve kalpazanların piyasanın hareketlendiği ve kurban satışlarının arttığı canlı hayvan pazarlarında dolandırıcılar yine iş başında. Kalabalık pazarlara giden dolandırıcılar sahte paralarla alıveriş yaparak piyasaya sahte para sürüyor. Pazarcı esnafımız ve vatandaşlarımız özellikle kurbanlık alışverişinde sahte paraya karşı çok dikkatli olmalı. Bayram arifesinde kalabalık satış noktalarında zabıta ve polis ekipleri tarafından yapılan sahte para denetimleri sıklaştırılmalı' dedi.

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