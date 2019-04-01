Kurban Bayramı ne zaman? 2019 Kurban Bayramı tarihi
Mübarek üç ayların gelmesi ve Nisan ayına girmemizle birlikte, Ramazan Bayramı'ndan sonra gelen Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğu merak edilmeye başlandı. 2019 yıllık bayram tatillerini merak eden vatandaşlar 2019 Kurban Bayramı tarihi ile ilgili bilgi almaya çalışıyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? İşte detaylar...
2019 yılının Ramazan ayı bu sene 6 Mayıs tarihinde başlayacak. Ramazan Bayramı ise, 4 Haziran'da başlayıp, 6 Haziran Perşembe günü son bulacak. Tatil ve yıllık izin planları yapanlar bu yıl Kurban Bayramı tarihini de sorgulamaya başladı. İşte Diyanet'in 2019 dini günler takvimi...
KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ
İslâm’da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur’an’da, Hz. Peygamber’in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir.
Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil’in Cenâb-ı Hakk’ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.
2019 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?
Kurban Bayramının arefe günü ise 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramının dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos Çarşamba günü olacak.
Tatilin hafta sonuna gelmesi dolayısıyla Kurban Bayramı tatili toplamda 4 buçuk gün olacak. Ancak 15 ve 16 Ağustos tarihleri köprü izin ile birleştirilirse çalışanların tatil süresi 9 güne çıkmış olacak.
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