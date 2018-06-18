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    Kurban Bayramı ne zaman? 2018'de kalan resmi tatiller listesi

    Hürriyet Haber
    18.06.2018 - 10:18 | Son Güncelleme:

    Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı’nın tarihi için araştırmalar başladı. Ramazan Bayramı’nın bu yıl hafta sonu gelmesi nedeniyle uzun bir tatil yapamayan vatandaşlar, Kurban Bayramı’nı bekliyor. Peki 2018 Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak, tatil kaç gün olacak? İşte detaylar!

    Üç buçuk günlük Ramazan Bayramı ardından gözler Kurban Bayramı’na çevrildi. Bu yaz tatil yapmak için kalan son günleri değerlendirmek isteyenler, Kurban Bayramı için rezervasyon yaptırmaya günler öncesinden başladı. Hem uzakta olan ailelerini ziyaret edecek olan hem de yurt içi veya dışında tatil planları yapan vatandaşlar, Kurban Bayramı tarih aralıklarını sorguluyor.

    2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018'de de Kurban Bayramı'nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor.

    BAKAN’DAN AÇIKLAMA

    Bakan Numan Kurtulmuş, bayram tatilinin 9 güne uzatılması konusunda “Ben Kültür ve Turizm Bakanı’yım şu anda, bana sorarsanız; insanların turizm faaliyetleri. Ama bir de bunun bir ekonomik şeyi var, bu biraz kolay değil” dedi.

    2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER LİSTESİ

    – 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

    – 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

    – 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

    – 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

    – 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

    – 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

    – 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

    – 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)

     

    Etiketler: kurban bayramı tatili , son dakika , haberler
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