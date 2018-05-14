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    Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

    Hürriyet Haber
    14.05.2018 - 17:35 | Son Güncelleme:

    Mübarek Ramazan ayının gelmesine sayılı günler kala en çok merak edilen konulardan biri de Kurban Bayramı'nın ne zaman olacağı oldu. 2018 Kurban Bayramı'nın hangi tarihlere denk geldiğini merak eden vatandaşlar bir yandan da bu yıl Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil yapılacağını sorguluyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

    İslam aleminde Ramazan Bayramı'ndan sonra kutlanan ikinci bayram olan Kurban Bayramı'nın bu yıl ne zaman olduğu şimdiden merak edilmeye başlandı. Kurban ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 2018 Kurban Bayramı hakkında bilgi edinmek istiyor. Öte yandan yaz tatili planlarını Kurban Bayramı'na göre düzenlemek isteyen vatandaşlar da Kurban Bayramı'nın kaç gün tatil olacağını araştırıyor. İşte, 2018 Kurban Bayramı ve Kurban Bayramı tatili hakkında merak edilen detaylar...

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Tatil planları yapacak ve kurban ibadetini gerçekleştirecek vatandaşlar "Kurban Bayramı ne zaman?" diye merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? İşte 2018 yılı Kurban Bayramı tarihi ve "Kurban Bayramı tatili kaç gün?" sorusunun cevabı...

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı bu yıl Ağustos ayının sonlarına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 21 Ağustos Salı gününe idrak edilecek. Hafta sonu tatilleri ve pazartesi gününe denk gelen yarım günlük arefe günün de eklenince toplam 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatili, kamu çalışanları için 18 Ağustos Cumartesi günü başlamış olacak.

    KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

    2018 yılı Kurban Bayramı tatili ile ilgili henüz remi bir açıklama yok ancak bu yıl hafta sonları da eklenince 9 gün tatil yapılacağı öngörülüyor. 24 Ağustos'ta bitecek tatilin ardından, 25-26 Ağustos tarihleri de hafta sonu tatili olarak memurular için Kurban Bayramı tatilinin devamı niteliğini taşıyacak.

    Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü (Yarım Gün)

    Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü

    Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü

    Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü

    Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü

    KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

    Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

    Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur. Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

    Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.

    Etiketler: Kurban Bayramı ne zaman? , 2018 Kurban Bayramı tatili kaç gün? , gündem
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