Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban bayramı tatili kaç gün?

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte bu yıl Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek sorusu milyonlarca vatandaş tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konulardan biri haline geldi. Her yıl biraz daha geriye gelerek yaz aylarına doğru çekilmeye başlayan Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi tarih aralığına denk geleceğini merak eden vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın ne zaman kutlanacağını internetten araştırıyor. İşte, son günlerde en çok merak edilen Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Sorularının yanıtı...

İslam’da iki dini bayramdan biri olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğuna dair araştırmalar hız kazandı. Tatil planları yapacak ve kurban ibadetini gerçekleştirecek vatandaşlar "Kurban Bayramı ne zaman?" diye merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? İşte 2018 yılı Kurban Bayramı tarihi ve "Kurban Bayramı tatili kaç gün?" sorusunun cevabı...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı bu yıl Ağustos ayının sonlarına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 21 Ağustos Salı gününe idrak edilecek. Hafta sonu tatilleri ve pazartesi gününe denk gelen yarım günlük arefe günün de eklenince toplam 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatili, kamu çalışanları için 18 Ağustos Cumartesi günü başlamış olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2018 yılı Kurban Bayramı tatili ile ilgili henüz remi bir açıklama yok ancak bu yıl hafta sonları da eklenince 9 gün tatil yapılacağı öngörülüyor. 24 Ağustos'ta bitecek tatilin ardından, 25-26 Ağustos tarihleri de hafta sonu tatili olarak memurular için Kurban Bayramı tatilinin devamı niteliğini taşıyacak.

Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü (Yarım Gün)

Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur. Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.