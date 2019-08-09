Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 81 ilin bayram namazı saati!
Kurban Bayramı dolayısıyla bayram namazının kılınacağı saati merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre illerinde namazın saat kaçta kılınacağını öğrenebilecek. Peki, Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte, bayram namazının saat kaçta kılınacağına dair detaylı bilgiler
Bayram namazının kılınacağı saat, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Buna göre, bayram namazı Ankara'da 06.33, İstanbul'da 06.47, İzmir'de 06.58, Çanakkale'de 06.59 ve Iğdır'da 05.48'de kılınacak. İşte, Diyanet'in yayımladığı bilgilere göre bayram namazının saat kaçta kılınacağına dair detaylı bilgiler
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
"Adana: 06.27,
Adıyaman: 06.14,
Afyon: 06.44,
Ağrı: 05.53,
Aksaray: 06.31,
Amasya: 06.20,
Ankara: 06.33,
Antalya: 06.46,
Ardahan: 05.52,
Artvin: 05.55,
Aydın: 06.56,
Balıkesir: 06.53,
Bartın: 06.33,
Batman: 06.03,
Bayburt: 06.03,
Bilecik: 06.44,
Bingöl: 06.04,
Bitlis: 05.58,
Bolu: 06.37,
Burdur: 06.47,
Bursa: 06.48,
Çanakkale: 06.59,
Çankırı: 06.29,
Çorum: 06.24,
Denizli: 06.51,
Diyarbakır: 06.06,
Düzce: 06.38,
Edirne: 06.56,
Elazığ: 06.09,
Erzincan: 06.07,
Erzurum: 05.59,
Eskişehir: 06.43,
Gaziantep: 06.19,
Giresun: 06.09,
Gümüşhane: 06.06,
Hakkari: 05.53,
Hatay: 06.25,
Iğdır: 05.48,
Isparta: 06.45,
İstanbul: 06.47,
İzmir: 06.58,
Kahramanmaraş: 06.20,
Karabük: 06.32,
Karaman: 06.36,
Kars: 05.51,
Kastamonu: 06.27,
Kayseri: 06.24,
Kırıkkale: 06.31,
Kırklareli: 06.53,
Kırşehir: 06.29,
Kilis: 06.21,
Kocaeli: 06.43,
Konya: 06.37,
Kütahya: 06.45,
Malatya: 06.13,
Manisa: 06.57,
Mardin: 06.05,
Mersin: 06.30,
Muğla: 06.55,
Muş: 06.00,
Nevşehir: 06.28,
Niğde: 06.29,
Ordu: 06.11,
Osmaniye: 06.24,
Rize: 06.01,
Sakarya: 06.41,
Samsun: 06.17,
Siirt: 06.00,
Sinop: 06.21,
Sivas: 06.17,
Şanlıurfa: 06.13,
Şırnak: 05.58,
Tekirdağ: 06.53,
Tokat: 06.18,
Trabzon: 06.04,
Tunceli: 06.07,
Uşak: 06.49,
Van: 05.53,
Yalova: 06.46,
Yozgat: 06.25,
Zonguldak: 06.35."
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.28, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.24 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.25'te eda edilecek.
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