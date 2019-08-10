Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır?Bayram namazının kılınışı için videolu anlatım!
Kurban Bayramı namazının nasıl kılındığı, 11 Ağustos Pazar günü sabah saatlerinde camilere doğru yola çıkacak olan birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki, Kurban Bayramı namazı Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre nasıl kılınıyor? İşte, Kurban Bayramı namazının kılınışı hakkında merak edilen bazı detaylar
Kurban Bayramı namazının nasıl kılınacağı, bu yıl pazar günü kılınacak olan namaz öncesinde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, Kurban Bayramı namazı nasıl kılınıyor? İşte, bayram namazının kılınışı hakkında Diyanet'ten bazı bilgiler
Kurban Bayramı namazının kılınışı ile Ramazan Bayramı namazının kılınışı arasında fark yoktur. Dolayısıyla bayram namazının kılınışı için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir;
1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.
2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.
3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:
Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.
ikİnci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.
Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.
4) Burdan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)
5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.
Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:
6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden (birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.
7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena dualarını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur.
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