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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.07.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

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Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Yaklaşık 12 milyon emekliye, Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. Bağ-Kur ve SSK emeklileri ile Emekli Sandığı emeklilerine bayramlarda verilen bin lira ikramiyenin Kurban Bayramı öncesi ne zaman hesaplara yatırılacağı, hak sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban ve Ramazan bayramlarında geçen sene 1000'er lira olarak verilen ikramiyelere bu yıl da devam edildi. Ramazan Bayramı'nda ikramiyelerini alan emekliler, şimdi Kurban Bayramı ikramiyelerini alacakları tarihi sorguluyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Bu yılki Kurban Bayramı ikramiyelerinin ağustos ayının ilk haftası ödenmesi bekleniyor. Çünkü Kurban Bayramı 11- 14 Ağustos tarihlerine denk geliyor.

Dolayısıyla ödemelerin bu tarihten önce yapılması öngörülüyor. Öte yandan bu yıl verilen Ramazan Bayramı ikramiyeleri de bayramdan 4 gün önce ödenmişti.

Konuya ilişkin resmi kurumlardan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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