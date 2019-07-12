Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Bağ-Kur ve SSK emeklilerine ile Emekli Sandığı emeklilerine bayramlarda verilen bin lira ikramiyenin Kurban Bayramı öncesi ne zaman hesaplara yatırılacağı, hak sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Yaklaşık 12 milyon emekliye Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. Ramazan Bayramı'nda ikramiyelerini alan emekliler, şimdi Kurban Bayramı ikramiyelerini alacakları tarihi sorguluyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Bu yılki Kurban Bayramı ikramiyelerinin ağustos ayının ilk haftası ödenmesi bekleniyor. Çünkü Kurban Bayramı 11- 14 Ağustos tarihlerine denk geliyor.
Dolayısıyla ödemelerin bu tarihten önce yapılması öngörülüyor. Öte yandan bu yıl verilen Ramazan Bayramı ikramiyeleri de bayramdan 4 gün önce ödenmişti.
Konuya ilişkin resmi kurumlardan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle