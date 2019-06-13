Kurban Bayramı bu yıl ne zaman kutlanacak?
Kurban Bayramı'nın 2019'da ne zaman kutlanacağı vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Yıllık izin planları ile Kurban Bayramı tatili planlarını koordine etmek ve kurban ibadetini yapmak isteyen vatandaşlar, 2019 Kurban Bayramı hakkında araştırma yapıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı'nı geride bırakan vatandaşlar şimdi, Kurban Bayramı tatiline yönelik araştırmalarına başladı. Geçen yıl ağustos ayı içinde idrak edilen Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi tarihler arasında kutlanacağını sorgulayan vatandaşlar, bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, Diyanet'ten alınan bilgiler ışığında Kurban Bayramı'nın bu yılki tarihi hakkında detaylar...
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2019 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.
İSLAMİ USÜLLERLE KURBAN NASIL KESİLİR?
1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.
2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.
4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.
5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.
6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.
7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.
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