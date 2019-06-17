Kurban Bayramı bu sene ne zaman? İşte, 2019 Kurban Bayramı günleri
2019 Kurban Bayramı tarihleri, Ramazan Bayramı'nın ardından gündemdeki yerini aldı. Müslümanlar için büyük önem taşıyan Kurban Bayramı günleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde paylaşıldı. Memlekete veya tatile gidecek olan vatandaşlar, Diyanet'in yayınlamış olduğu bu bilgileri şimdiden araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı bu sene ne zaman? İşte, 2019 Kurban Bayramı günleri....
Tatil planı yapanlar ve şehir dışına çıkacak olanlar, Kurban Bayramı günlerini araştırarak planlarını şekillendirmeye başladı. Ramazan Bayramı'nın 9 gün olması ile, gözler Kurban Bayramı tatil günlerine çevrildi. Kurban Bayramı, bu sene ağustos ayı içerisinde idrak edilecek. Peki, Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? İşte, o konuya ilişkin bilgiler.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE KAÇ GÜN TATİL?
Bu yıl Kurban Bayramının arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramının dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos Çarşamba günü olacak.
Tatilin hafta sonuna denk gelmesi dolayısıyla Kurban Bayramı tatili toplamda 4 buçuk gün olacak.
Ancak 15 ve 16 Ağustos tarihleri köprü izin ile birleştirilirse çalışanların tatil süresi 10-18 tarihleri arasında 9 güne çıkmış olacak.
KURBAN BAYRAMI'NIN İSLAM'DAKİ ÖNEMİ
İslâm’da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur’an’da, Hz. Peygamber’in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir.
Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil’in Cenâb-ı Hakk’ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.
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