Kurban Bayramı 9 gün olur mu? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı sorusu, tatil planlarına erken dönemde yön vermek isteyen binlerce kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'nın sonrasında kalan iki günün de idari ya da resmi tatil olması halinde vatandaşlar toplam 9 gün izin yapabilecek. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte, o gün hakkında bazı bilgiler
Kurban Bayramı'nın 9 gün olması halinde tatil planlarını gerçekleştirecek ya da uzatacak olan birçok vatandaş, resmi bir açıklama olup olmadığına dair detayları araştırmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı 9 gün olacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
KURBAN BAYRAMI 9 GÜN OLACAK MI?
Ramazan Bayramı'nın idari izinlerle birlikte kamu çalışanları için 9 gün tatil olmasının ardından gözler Kurban Bayramı için gelecek olan açıklamalara çevrildi. Kurban Bayramı tatilinin 10 Ağustos Cumartesi günü başlıyor olması dolayısıyla bayramın son günü çarşamba gününe denk gelecek.
15-16 Ağustos Perşembe gününün resmi ya da idari tatil olması halinde ise çalışanlar 9 gün izin yapabilecek.
Konuyla ilgili gelişmelerin ağustos ayının ilk günlerinde gelmesi bekleniyor.
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