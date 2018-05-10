Kurbağa avcısı liselilerin keşfi

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencileri Ertan Erkut Nal ve Mustafa Kerem Dikici, kurbağa gübresinin dünyanın en iyileri arasında gösterilen soluncanınkine göre üç kat daha verimli olduğunu keşfetti. İki arkadaşın araştırması, TÜBİTAK’ın 49’uncu Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda biyoloji alanında Türkiye üçüncüsü oldu. Ödül töreninin bugün yapılacağı ‘27’nci Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması’na kurbağalarıyla katılan ekiple buluştuk.



AİLESİ 95 YILDIR YETİŞTİRİYOR

Öğrencilerin kurbağalara ilgileri tesadüf değil. Nal’ın ailesi 95 yıldır Edirne Keşan’daki çiftliğinde kurbağa yetiştiriyor. Hayvanlar başta Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesine mutfaklarda kullanılması için ihraç ediliyor. Nal, “Keşan’da 95 yıldır aileme ait olan bir kurbağa çiftliğimiz var” diyerek başlıyor anlatmaya, “Gözümü açtığımdan beri kurbağaların içindeyim. Onları çok seviyorum, haklarındaki her şeyi biliyorum. Okuldan yakın arkadaşım Kerem ile çiftlikte uzun saatler çalışıyoruz.”



Projenin çıkış noktası, Nal’ın bir akşam kurbağaların grupça toplandığı su giderinin yanındaki bitkilerin daha hızlı büyüdüğünü fark etmesiyle başlıyor: “Kurbağaların sık dışkıladığını bildiğimden aklıma bu fikir geldi.”



Öğrenciler, ziraat mühendislerinin kapısını çalıyor. Ardından koyun ve son dönemde verimiyle dünyanın ilgisini çeken solucan gübresiyle karşılaştırmalar yapılıyor. Sonuçta kurbağa gübresinin en yakın rakibi solucanınkine göre üç kat daha zengin olduğunu, testlerle ortaya koyuyorlar. Dikici, “Isı ve nem gibi tüm değerlerin sabit kaldığı bir ortamda, farklı saksılarda aynı bitki türüne eşit koyun, solucan ve kurbağa gübresi koyduk. Birine ise hiçbir takviye yapmadık. Sonuçta kurbağa gübresi olan, hepsinden daha hızlı büyüyerek erken çiçek açtı” diyor.



DESTEK ARAYIŞLINDALAR

TÜBİTAK’ın ‘49’uncu Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda biyoloji alanında Türkiye 3’üncüsü olan ekip, şimdi uluslararası yarışmalara hazırlanıyor. Ekip, projenin Türkiye ve dünyada tarımın daha verimli hale gelmesinde çok önemli katkılar sunabileceğini söylüyor. Bu nedenle destek bekliyor. Ekibin mentorluğunu yapan öğretmenleri Hasan Avcu da, kurbağa gübresiyle elde edilen sonuçların açık olduğunu belirtiyor.