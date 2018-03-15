Kuran kursuna öğrenciyi müftü bulsun

Bozdağ özetle şunları söyledi: “Kuran kursu olmayan ilçe müftüsünü görevde tutmak istemiyorum. Bir de süre veriyorum, bu süre içerisinde açılmadığı takdirde o müftü arkadaşlarla çalışmayalım. Yeni arkadaşlar atayalım. Bu işe önem vermeyen arkadaş orada oturmamalıdır. ‘Ben öğrenci bulamıyorum, ben şunu yapamıyorum.’ Yok böyle bir mazeret. Öğrenci bulacak, öğrenci bulamıyorsan bana söyle öğrenciyi ben sana göndereceğim. Din bir magazin konusu değildir. Fazla reyting için kullanılacak bir malzeme hiç değildir. Din fazla tık alma, yarışa girme konusu hiç değildir. Televizyonlarda din anlatanlara sesleniyorum, kendinizi bu tüccarlara kullandırmayın.”