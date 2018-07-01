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    Haberler >Gündem>Önce 2-3 bin dolar verdiler, sonra... Kur çarptı!

    Önce 2-3 bin dolar verdiler, sonra... Kur çarptı!

    ŞANLIURFA (AA)
    01.07.2018 - 13:43 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 'Suriye'deki iç savaşta kalan ABD dolarlarını ucuza temin etme' vaadiyle dolandırıcılık yapan 6 zanlı tutuklandı. Zanlıların önce düşük kurdan 2-3 bin dolar vererek kurbanlarının güvenini kazandıkları, ardından da daha büyük miktarlarda para alarak ortadan kayboldukları belirlendi.

    Alınan bilgiye göre, Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "ucuz ABD doları temin etme" vaadiyle dolandırıcılık yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında bir muhtar ile kendisini "bankacı" olarak tanıtan Suriye uyruklu kişinin de bulunduğu 6 zanlı gözaltına alındı.

    Zanlıların "Suriye'deki iç savaştan kalan ABD dolarlarını ucuza temin etmeyi" vadettikleri kişilere, düşük kurdan 2-3 bin dolar vererek güvenlerini kazandıkları, ardından da daha büyük miktarlarda para alarak ortadan kayboldukları belirlendi. Zanlıların 8 ayrı olayda yaklaşık 1 milyon 600 bin liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

     

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    Etiketler: Şanlıurfa , son dakika , haberler
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